РИАМО - 27 июл. Согласно данным Росалкогольрегулирования, во время периода самоизоляции жители России стали чаще пить дорогостоящие крепкие спиртные напитки, пишет в понедельник газета «Известия».

Продажи текилы, виски и рома на отечественном рынке сильно подросли во втором квартале 2020 года, почти на четверть.

«Эксперты связывают тенденцию с длительным режимом самоизоляции, готовясь к которому, многие граждане делали запасы. Свою роль сыграло и отсутствие заграничных путешествий — модные напитки начали покупать не в барах в отпуске или в duty free, а в магазинах, чтобы выпить дома», — отмечается в публикации.

С апреля по июнь в России продали 1,7 миллиона декалитров крепкого алкоголя крепостью 9 градусов. Это на 22% больше, чем год назад. На 25% больше продано спиртного крепостью свыше 25 градусов: с апреля по июнь реализовано 1,8 миллиона декалитров.