РИАМО - 27 июл. На веранде Дома культуры ВДНХ с 28 июля стартуют бесплатные спортивные мастер-классы и тренировки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом культуры ВДНХ расширил спектр бесплатных активностей для укрепления тела и духа горожан.

«Уже стартовавшие занятия по танцам и хатха-йоге дополнили спортивные тренировки с собственным весом. Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 и по воскресеньям с 10:00», — говорится в сообщении.

Занятия по пилатесу, растяжке и кардиореспираторным тренировкам будут проходить до конца лета.

Занятия по пилатесу включают в себя комплексные упражнения с собственным весом и дополнительным оборудованием.

Ряд мастер-классов будут отличаться высокой интенсивностью и будут проходить в формате кардиореспираторной тренировки. Также участникам дадут упражнения на растяжку.

Спортивные мастер-классы рассчитаны на один час. Присутствовать одновременно на них смогут не более 30 человек. Запись на тренировку можно сделать онлайн, а посмотреть расписание — на сайте ВДНХ.