РИАМО - 27 июл. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что сахарный диабет при коронавирусной инфекции будет протекать тяжелее, возможны серьезные осложнения, сообщает Газета.ru.

Результаты исследования появились в журнале MedicalXpress.

«Диабет занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по тяжести осложнений при новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что заболевшие диабетики с Covid-19 в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, и в 12 раз чаще умирают», — говорится в материале.

Для улучшения ситуации с риском нужно внимательно следить за уровнем глюкозы в крови пациента.

Ученые считают, что среди заразившихся коронавирусом диабетиков, чей уровень глюкозы находится под контролем, смертность ниже, чем среди тех, чей уровень глюкозы не контролируется.

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