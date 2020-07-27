РИАМО - 27 июл. На площади около станции столичного метро «Улица 1905 года» появился арт-объект под названием «Световое пианино 1905», который представляет из себя две красные ленты с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подсветка, меняющая цвета, располагается вдоль лицевой части ленты, а звуковые элементы установлены на каждом крыле группами по 26 штук. Расстояние между левым и правым крылом составляет семь метров, при этом обе части арт-объекта синхронизированы и активируются одновременно», — говорится в сообщении.

По всей длине ленты в нижней части установлены клавиши пианино. У каждой клавиши своя нота. К ней просто нужно поднести руку, и она заиграет.

Основная конструкция сооружения держится на 26 крепежных стойках. Общая длина сооружения равна 73 метрам.