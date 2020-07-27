РИАМО - 27 июл. В Москве за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», — говорится в сообщении.

Общее число смертельных случаев в столице за время пандемии достигло 4411 человек.

Специалисты советуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. В случае недомогания необходимо вызвать врача на дом.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в столице на бесплатный тест на коронавирус записались уже порядка 50 тысяч человек.

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27 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.