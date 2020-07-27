РИАМО - 27 июл. В понедельник температура воздуха в Москве и Московской области днем прогреется до 27 градусов, прогнозируются кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Из-за близости атмосферного фронта при переменной облачности, местами не исключен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Для большинства людей такая погода не должна оказывать негативного влияния.