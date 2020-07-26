РИАМО - 26 июл. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» подготовили для москвичей увлекательные велосипедные маршруты, которые подойдут велосипедистам с разной подготовкой, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Чтобы проехать по выбранному маршруту, необходимо проследовать путь, выделенный на карте. <…> Данные маршруты подойдут не только опытным, но и начинающим велосипедистам», — отмечается в материале.

Покататься можно в Бирюлевском лесопарке по маршрутам «Ароматы мира» протяженностью 2,8 километра, от улицы Липецкой по велодорожке «Ракета» для продвинутых велосипедистов протяженностью 1,46 километра и со стороны улицы Шипиловская по велодорожке «По пересеченной местности».

В Битцевском лесу предлагаются маршруты: «Коньковский ручей» протяженность три километра – от пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо-Маклая до микрорайона Чертаново Северное; «Долина реки Битца» протяженностью один километр – маршрут на территории зоны отдыха «Битца».

Также есть велодорожка по парку «Кузьминки-Люблино» протяженностью 3,1 километра. Кроме того, можно покататься по веломаршруту по территории парка «Проектный», по территории природно-исторического парка «Измайлово» по маршруту «Пруды», по территории природно- исторического парка «Покровское-Стрешнево» по маршруту «Вековые сосны» и в зоне отдыха «Тропарево» по маршруту «Озорные белочки»

Сотрудники «Мосприроды» просят велосипедистов беречь природу и ездить только по тропинкам и дорожкам и на небольшой скорости, чтобы не сбить животных и отдыхающих. Также специалисты рекомендуют кататься исключительно по правому краю дороги, если нет велополосы; надевать при езде шлем, перчатки, наколенники и налокотники.

Перед выездом нужно проверить исправность велосипеда и установить сзади красный фонарь.

Нельзя управлять велосипедом без рук и перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест, напомнили специалисты.