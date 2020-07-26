РИАМО - 26 июл. Средняя стоимость одного квадратного метра в квартирах новой Москвы увеличивается на 10-15% после появления на территории станций метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Средняя цена в «старой» Москве порядка 240 тысяч рублей за квадратный метр. На новых территориях — 135-137 тысяч за квадратный метр. Когда на новых территориях открывается метро, цена повышается на 10-15% за квадратный метр», — сказал руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Горожане за последние восемь лет стали в три раза чаще покупать квартиры на территории новой Москвы. В 2012 году порядка 18% квартир в новой Москве купили москвичи, на сегодня 60% квартир в ТиНАО приобретают жители столицы, отметил глава ведомства.

«Одними из самых популярных районов сейчас считаются Коммунарка, Саларьево, Мосрентген – все, что ближе к МКАД. При этом из 14 миллионов построенных квадратных метров жилья четыре миллиона квадратных метров – малоэтажное строительство», — уточнил Жидкин.