РИАМО - 26 июл. Водитель такси пострадал при столкновении с маршруткой на Волжском бульваре на юго-востоке столицы, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«По предварительной информации, водитель такси совершил наезд на препятствие с последующим столкновением с маршруткой», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате аварии пострадал водитель такси. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.