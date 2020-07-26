РИАМО - 26 июл. В День Военно-Морского Флота сотни гостей и жителей столицы пришли на площадку ВМФ Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Они могли увидеть уникальные экспонаты - субмарины, катера, береговую артиллерию, а также стать участниками праздничной программы.

«Самых маленьких пригласили на мастер-класс «Смелый кораблик». Здесь ребята от 3 до 6 лет учились делать морские суда из цветной бумаги», - говорится в сообщении.

Нарисовать военные корабли, стоящие «на рейде» музея можно было на «аллее свободных художников».

Свои таланты гости музея могли продемонстрировать на площадке «Открытый микрофон». Взрослые и дети также читали стихи или исполняли песни, посвященные морской тематике.

Активных участников программы ждали поощрительные призы - книги о море и флоте.

В День Военно-Морского Флота для многодетных семей, студентов и курсантов военных вузов Российской Федерации вход на площадку боевой техники в Музее Победы на Поклонной горе бесплатный.

Гостям музея представлены уникальные экспонаты - вооружение и боевая техника Военно-Морского Флота СССР времен войны. Корабли размещены на искусственном водоеме, площадь которого составляет свыше 2,6 тысячи квадратных метров, а объем воды превышает 10 тысяч тонн.

День Военно-Морского Флота отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля.