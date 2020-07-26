РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заражения Covid-19, говорится в сообщении Московского областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 144 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 141 (+11)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 62 753 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 094 пациента. Выздоровели и выписались 45 252 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Первые вакцины от коронавируса появятся в Москве, Петербурге и ряде других городов-миллионников, в начале процедуру вакцинации пройдут медики и военные.

- В 18 округах Подмосковья не выявили ни одного случая заражения коронаиврусом.

- За минувшие сутки в Московской области скончались от коронавирусной инфекции пять человек, за весь период пандемии скончались 1 094 пациента.

- 144 случая Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.