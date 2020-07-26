РИАМО - 26 июл. Сообщение от неизвестного о «минировании» аэропортов Москвы оказалось ложным, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщает ТАСС.

Вместе с этим поступило сообщение минировании аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге, сведения также оказались ложными.

«Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о «минировании» аэропортов и самолетов оказалась ложной», — сказал источник в экстренных службах.

Он отметил, что в столице якобы заминировали аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.