РИАМО - 26 июл. С начала 2020 года жители Москвы обратились в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов более тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

«Чаще всего москвичи звонили на горячую линию, чтобы уточнить правила сортировки отходов. Горожане спрашивали, как подготовить вторсырье к утилизации, а также интересовались, какой пластик, бумагу, стекло и металл можно положить в контейнер с синей маркировкой», — отмечается в материале.

На втором месте по популярности вопрос о содержании контейнерных площадок во дворах, а на третьем — предложения и идеи, направленные на развитие программы сбора вторсырья.

Также горожане спрашивали у специалистов, где находятся пункты приема опасных отходов — батареек, градусников и ртутьсодержащих ламп.

Сотрудники горячей линии ежедневно принимают запросы и отвечают на них, фиксируют жалобы и предложения.

Активные жители столицы помогают определить слабые места новой системы сбора отходов и устранить их.

Центр информационной поддержки граждан начал работать в сентябре 2019 года. В период с сентября по 31 декабря на горячую линию поступило 400 звонков. Жители хотели получить разъяснения о программе раздельного сбора.

Программа раздельного сбора отходов стартовала в мегаполисе 1 января 2020 года. В столичных дворах установили синие контейнеры для пластика, бумаги, стекла и металла, серые — для всех остальных отходов. Отходы вывозят разные мусоровозы с такой же цветовой маркировкой, как на баках.