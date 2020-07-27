РИАМО - 27 июл. В столице с понедельника перекроют участок Золоторожской улицы, ограничение движения будет действовать до конца лета 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дорогу перекроют от дома 1, строение 1, на Золоторожской набережной до Андроньевской набережной.

Кроме того, ограничат движение на участке Золоторожской улицы от Волочаевской улицы до дома 42, строение 1. Особенности ограничения движения - две полосы с сохранением движения по первой полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений и ликвидации парковки.

Еще на одном участке этой улицы от дома 42, строение 1, до дома 1, строение 1, по Золоторожской набережной две полосы сделают с обустройством временных уширений и ликвидацией парковки и организацией одностороннего движения в сторону Андроньевской набережной по первой полосе.

Ограничения начнут действовать с понедельника. Там начнут реконструировать железнодорожный путепровод через реку Яузу.