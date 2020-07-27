РИАМО - 27 июл. Аэропорт Шереметьево с понедельника возобновит работу международного термина D, который был закрыт 1 апреля из-за прекращения сообщения с другими странами в связи с пандемией коронавируса.

Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей.

Терминал D находится в южном терминальном комплексе.

Также с понедельника автобусы №817, №851, №н1 вновь начнут подъезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево. Ранее маршруты автобусов изменились из-за закрытия терминала на время карантина.

Россия возобновит международное авиасообщение с ограничениями с 1 августа.