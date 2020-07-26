РИАМО - 26 июл. Первые вакцины от коронавируса появятся в Москве, Петербурге и ряде других городов-миллионников, в начале процедуру вакцинации пройдут медики и военные, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению вирусологов, также одними из первых вакцину должны получить те, кто в ходе работы контактирует с большим количеством людей.

«У представителей этих профессий достаточно высокий риск заразиться вирусом, поэтому им ставят прививки в первую очередь. За ними следуют люди с хроническими болезнями, для которых вирус может быть смертельным», — сказал вирусолог Виталий Зверев.

В то же время он отметил, что созданный на сегодня препарат в полной мере нельзя назвать вакциной, так как он еще не прошел всех испытаний Зверев считает, что вакцинация должна протекать одновременно во всех регионах страны. Однако профессор и один из разработчиков первой вакцины от коронавируса Александр Чепурнов полагает, что карта распространения вируса может сыграть основную роль в распределении препарата по РФ.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- Первые вакцины от коронавируса появятся в Москве, Петербурге и ряде других городов-миллионников, в начале процедуру вакцинации пройдут медики и военные.

- В 18 округах Подмосковья не выявили ни одного случая заражения коронаиврусом.

- За минувшие сутки в Московской области скончались от коронавирусной инфекции пять человек, за весь период пандемии скончались 1 094 пациента.

- 144 случая Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.