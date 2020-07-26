РИАМО - 26 июл. Ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета Рупи Ожла рассказал, что для сохранения молодости кожи стоит отказаться от пищи с высоким содержанием железа, сообщает Газета.ru.

Необходимо исключить из рациона красное мясо, оно приводит к резким возрастным изменениям.

«Ученый утверждает, что омолодить организм и наладить его работу позволит еда, богатая антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладающая противовоспалительными свойствами», — отмечается в материале.

Для сохранения молодости кожи нужно употреблять в пищу фрукты и овощи, качественные жиры (орехи и семена), продукты с высоким содержанием волокон и цельную необработанную пищу.

Гормон роста будет вырабатываться в меньшем количестве при низкобелковой диете, а значит не будут ускоряться возрастные изменения.