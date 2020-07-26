РИАМО - 26 июл. Актер Гоша Куценко ответил на заявление девушки о домогательствах, по его словам, каждый «пиарится как может», сообщает Газета.ru.

Он добавил, что уже год работает над сценарием о харассменте в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — сказал Куценко на видео, опубликованном в Instagram.

Ранее девушка Алина рассказала в TikTok, что Куценко звал ее в отель на чай. А когда девушка предложила сходить в бар или ресторан, артист отказался от встречи.