РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет онлайн-встречу с жителями 29 июля в 18:00.

«29 июля проведу очередную встречу с жителями Люберец в режиме онлайн. Обсудим вопросы, связанные со снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, комплексное благоустройство дворовых территорий, общественных пространств и рекреационных зон, а также ряд других актуальных тем», - написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что свои вопросы жители могут отправить на электронную почту vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8 800 600 21 85.

«Трансляцию можно будет посмотреть в моем аккаунте Instagram и на странице ВКонтакте 29 июля в 18:00», - завершил он.