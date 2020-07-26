РИАМО - 26 июл. В столице за шесть месяцев текущего года на 32% уменьшилось количество больных туберкулезом по сравнению с таким же периодом 2019 года, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

«А по сравнению с 2012 годом данный показатель стал ниже более, чем в два раза», — отмечается в материале.

В связи с этим не было необходимости в большом количестве санитарных коек для пациентов с туберкулезом.

Ранее департамент здравоохранения опроверг данные о том, что пациенты с туберкулезом не получали надлежащий уход во время пандемии. Медпомощь оказывалась больным на дому.

С 27 июля туберкулезный санаторий Туберкулезная клиническая больница №3 имени профессора Г.А. Захарьина возобновит работу. В медучреждении могут проходить лечение 250 пациентов, очередей на лечение нет.

Кроме того, больные туберкулезом могут пройти лечение в федеральных противотуберкулезных санаториях.