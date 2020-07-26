РИАМО - 26 июл. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что 120 медиков столицы не получали заработную плату на протяжении периода самоизоляции, также оказались ложными сведения о неполучении туберкулезными больными медпомощи во время пандемии, сообщается на сайте ведомства.

Сведения о том, что сотрудники не получили зарплату 18 дней в апреле, 31 день в мае, 30 дней в июне и 24 дня в июле некорректна.

«Из 253 сотрудников санатория только 14 сотрудникам, которые не были задействованы в обеспечении содержания зданий и инфраструктуры санатория, был предоставлен отпуск без сохранения содержания. Остальные сотрудники были или трудоустроены, или находились в оплачиваемом отпуске, или на больничном с сохранением заработной платы», — отмечается в материале.

Всем медикам на период закрытия санатория была предложена работа в медорганизациях департамента здравоохранения Москвы для Covid-пациентов, а также в медучреждениях Подмосковья. Большинство отказалось от предложенной работы.

С 27 июля санаторий «Туберкулезная клиническая больница №3» имени профессора Г.А. Захарьина возобновит работу.

Также ведомство опровергло сведения о том, что пациенты не получали надлежащий уход во время пандемии. Они были выписаны из санатория для безопасности и могли получать медпомощь на дому. К пациентам выезжали врачи-фтизиатры, было организовано взятие анализов и выдача лекарственных препаратов.

Больные находились на связи с врачами и могли обратиться по «горячей линии» психолога.

В санатории не было пациентов с открытой формой туберкулеза.