РИАМО - 26 июл. Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о четырех критериях, по которым можно определить здоровье человека и предрасположенность к смертельным заболеваниям, сообщает Газета.ru.

Доктор выделил квартет признаков: повышение холестерина, артериального давления, сахара и объема талии.

«У мужчины норма талии 102 сантиметра, не больше. А у женщины меньше 88 сантиметров», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на эти критерии стоит обращать особое внимание. К примеру, если человек худой, но у него большой живот, то его сердце находится под угрозой.