РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске собрали более 74 тысяч рублей для больного мальчика на ежегодном благотворительном празднике Георгиевского сестричества «Под крылом ангела», сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 25 июля на поляне возле стелы Архангелу Михаилу состоялся ежегодный благотворительный праздник Георгиевского сестричества «Под крылом ангела». В 2020 году праздник организовали в поддержку маленького жителя города девятимесячного Саши Мурашова, страдающего СМА 1 типа (спинально-мышечная атрофия).

«Общая сумма собранных средств для Мурашова составила 74 820 рублей. В этот же день их перевели их маме мальчика. Это средства, полученные с 8 по 25 июля. Ранее 8 июля в День Петра и Февронии в Георгиевском храме прошел молебен о семье, на котором пожертвования за записочки собирались для Мурашова. После молебна на приходе Георгиевского храма организовали благотворительную ярмарку, также приходили переводы «для Саши» на доброкарту», - говорится в сообщении.

Праздник посетил благочинный церквей Подольска протоиерей Олег Сердцев. В своем приветственном слове батюшка призвал открывать сердца добру и объединяться в свершении дел милосердия. Также приезжали родители мальчика Дарья и Даниил, которые рассказали о заболевании сына.

Под аккомпанемент музыкантов и трогательных, веселых песен певцов провели пять мастер-классов для детей и взрослых, в том числе по художественному тренингу, лепке, рисованию, изготовлению аксессуаров. В игровой форме обучали ребят навыкам письма. Делали акваргрим. Аниматоры провели развлекательную программу на мобильной площадке. На благотворительной ярмарке предлагали вещи ручной работы и провели благотворительную лотерею с призами. Всем участникам праздника вручили благодарственные грамоты.

Помимо сбора средств для Саши организаторы привлекли внимание жителей к проблеме детей со СМА, которые в России пока не получают бесплатного лечения, но после применения генной терапии способны существенно улучшить свое физическое состояние и продолжать жить.