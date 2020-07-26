РИАМО - 26 июл. В ближайший час и до конца суток на территории Подмосковья ожидаются кратковременный дождь, гроза, а порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозам погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час и до конца дня <…> в Московской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

Граждан призвали быть внимательными. В непогоду лучше оставаться дома или на работе. Не стоит парковаться или укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.