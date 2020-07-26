РИАМО - 26 июл. В подмосковных Химках эвакуировали жителей трех домов из-за сообщения о минировании, информация об угрозе взрыва не подтвердилась, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Информация не подтвердилась, эвакуация прекращена», - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительной информации, после сообщения об угрозе взрыва началась эвакуация жителей трех домов.

«Принимаются меры к установлению лица, сделавшего (ложное - ред.) сообщение», - добавил представитель пресс-службы.