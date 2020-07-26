РИАМО - 26 июл. Настоятель Страстного храма, расположенного в деревне Артемово Пушкинского округа, игумен Феофан (Замесов) провел патриотическую акцию в честь Дня Военно-Морского Флота, говорится в сообщении пресс-службы игумена.

«Есть немало Героев Советского Союза и Героев России, которые служили на море, но даже те, кто не получил это звание, являются героями. Они служат и служили там, где обычному человеку приходится очень непросто. Они трудятся, жертвуют своим здоровьем и, если нужно, отдают свои жизни», — сказал игумен Феофан.

Чтобы помнили об этих людях, был создан парк памяти погибших моряков, объяснил настоятель Страстного храма. Он добавил, что у многих в роду есть моряки, которыми могут гордиться родные.

«Кто внимательно вслушивается в слова во время совершения богослужения, могут слушать такие слова: «Услыши ны, Боже Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в море далече». В этот момент мы испрашиваем Божией помощи в том числе для тех, кто несет свое служение в море», — подчеркнул игумен Феофан.

В ходе акции выступили мичман в запасе Игорь Стукалов, мичман в запасе Александр Алабенков, депутат Совета депутатов Пушкинского округа Эдуард Перебиковский, заведующая ашукинской библиотекой Татьяна Овчинникова и местный краевед Иван Клязьминский. На мероприятии присутствовал представитель «Боевого братства» Руслан Шабаев, а также моряки, проходившие службу на Северном и Черноморском флотах.

Священник совершил заупокойную литию по погибшим морякам. Присутствовавшие на акции возложили цветы к памятнику, после чего прошла минута молчания.

Библиотека поселка Ашукино в парке Артемова также подготовила тематическую книжную выставку в честь Дня Военно-Морского Флота.