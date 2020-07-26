РИАМО - 26 июл. С прошлого века сильно изменилось представление о комфортной городской среде, в связи с этим порядка 70% промышленных зон столицы реорганизуют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что Москва по-прежнему является промышленным центром России, но сегодняшний день диктует свои правила в формировании комфортной городской среды.
Именно поэтому около 70% промзон сейчас «переживают второе рождение». Основными столичными проектами реорганизации промышленных зон являются — ЗИЛ, Грайвороново, «Серп и Молот» и Востряково. После реализации планов это будут комфортные для жизни микрорайоны с хорошей социальной и транспортной инфраструктурой.
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