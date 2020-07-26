РИАМО - 26 июл. С прошлого века сильно изменилось представление о комфортной городской среде, в связи с этим порядка 70% промышленных зон столицы реорганизуют, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если посмотреть на Москву сверху, сразу видно, сколько в ней еще осталось старых промзон. Они выглядят большими кусками, вырванными из городского контекста», - написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему является промышленным центром России, но сегодняшний день диктует свои правила в формировании комфортной городской среды.

«Теперь в центре внимания - житель города, у которого кроме работы должна быть уютная квартира, школа, садик рядом, а еще поликлиника, парк или сквер», - подчеркнул мэр.

Именно поэтому около 70% промзон сейчас «переживают второе рождение». Основными столичными проектами реорганизации промышленных зон являются — ЗИЛ, Грайвороново, «Серп и Молот» и Востряково. После реализации планов это будут комфортные для жизни микрорайоны с хорошей социальной и транспортной инфраструктурой.