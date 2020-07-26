РИАМО - 26 июл. С 27 июля автобусы №817, №851, №н1 будут подъезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С ночи 26/27 июля (с 0:00) восстанавливается заезд автобусов № 817, 851, н1 к терминалу D аэропорта Шереметьево», — отмечается в материале.

Ранее маршруты автобусов изменились из-за закрытия терминала на время карантина. Международные перелеты не выполнялись из-за пандемии коронавируса.

Россия возобновит международное авиасообщение с ограничениями с 1 августа.