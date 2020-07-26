РИАМО - 26 июл. В Химках эвакуировали жителей трех домов в микрорайоне Левобережный из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС.

О минировании зданий сообщил неизвестный.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в Химках, в домах 7, 9 и 15 на улице Зеленой, заложены взрывные устройства. В целях безопасности принято решение об эвакуации жильцов», — сказал источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают полицейские, сотрудники экстренных служб и кинологи.