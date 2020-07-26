РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Спортсменка из подольского КСК «Фаворит» Юлиса Красильникова на лошади по кличке Данте Вельтино заняла призовые места на первенстве Московской области по выездке, сообщается в группе «Конноспортивный клуб ФАВОРИТ г.о. Подольск М.О» в соцсети «ВКонтакте».

25 июля в КСК «Эквиторус» в Пушкинском районе в деревне Герасимиха прошло первенство Московской области по выездке.

«В программе «Предварительный приз. Юноши», спортсменка МУ СШОР «Фаворит» Юлиса Красильникова на лошади по кличке Данте Вельтино заняла первое место с результатом 71%. Также в абсолютном первенстве по результатам трех дней спортивная пара заняла второе место», - говорится в сообщении.

Руководство клуба пожелало спортсменке совершенствоваться в мастерстве и добиваться новых побед.