РИАМО - 26 июл. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в День Военно-Морского Флота поблагодарил личный состав ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, сообщает Газета.ru.

«Глава военного ведомства отметил, что ВМФ является гордостью России, символом ее мощи и могущества», — отмечается в материале.

Глава Минобороны пожелал морякам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо отечества.

Личный состав Военно-Морского Флота продолжает традиции ветеранов и защищает интересы России, отметил Шойгу.

День Военно-Морского Флота отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля.