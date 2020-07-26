РИАМО - 26 июл. Онлайн-проект «Московские сезоны дома» в последнюю июльскую неделю представит москвичам познавательные и развлекательные мероприятия, в том числе фортепианный концерт, мастер-классы по рисованию и многое другое, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета городских фестивалей «Московские сезоны».

«В расписании – сразу четыре онлайн-встречи с авторами издательства «БОМБОРА» – для тех, кто хочет начать вести экологичный образ жизни, научиться готовить вкусные завтраки, попробовать свои силы в скетчинге, и сделать городские прогулки с собакой более полезными и интересными, как для питомца, так и для себя», - говорится в сообщении.

Также проведут два концерта в прямом эфире, в ходе которых можно будет послушать фортепианную музыку и романсы. Все мероприятия можно найти на страничках «Московских сезонов» в социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Так, 28 июля для взрослых и детей проведут мастер-класс по скетчингу маркерами. Его проведет Лиза Краснова, иллюстратор, блогер и автор книги «Раскрашиваем маркерами с Лизой Красновой».

Позже, 29 июля, все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по созданию кепок в хип-хоп в стиле граффити от постоянной участницы московских фестивалей Юлии Холмановой. В этот же день, в 12:00, будет представлен новый выпуск рубрики «Интервью с блогером».

В программе под названием «Классика в стиле модерн» 30 июля будут исполнены музыкальные произведения, сюжеты и идеи которых волновали человечество в самые разные исторические эпохи. Также в этот день опубликуют заключительную часть «Гайда полезных привычек».

В пятницу, 31 июля, москвичам расскажут о правильном завтраке. Бренд-шеф, фуд-блогер и фуд-фотограф Лиза Глузская поделится рецептами для бодрого утра, лайфхаками, как все успеть до выхода из дома, и местами, где в Москве можно очень вкусно позавтракать. Совместный прямой эфир пройдет в Instagram-аккаунтах «Московских сезонов» и Лизы Глузской.