РИАМО - 26 июл. На территории Подмосковья до 28 июля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области предупреждение из-за грозы будет действовать до 04:00 28 июля.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Брянской и Липецкой областей Центрального Федерального округа.

В ночь на 28 июля ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 3-8 метров в секунду.