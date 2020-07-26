РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В городском округе Подольск за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 832 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 832 заболевших», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявлено 62 753 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 094 человека. Выздоровели и выписались 45 252 пациента.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- В 18 округах Подмосковья не выявили ни одного случая заражения коронаиврусом.

- За минувшие сутки в Московской области скончались от коронавирусной инфекции пять человек, за весь период пандемии скончались 1 094 пациента.

- 144 случая Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.