РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В парке подмосковных Люберец представлено около 20 котиков на выставке-пристройстве, сообщила один из организаторов Лиля Гилод.

«У нас кошки из приюта «Котолюб», который занимается бездомными котиками. Мы подбираем их с улицы, лечим, а потом стараемся пристроить в хорошие руки. Около 20 котиков представлены сегодня, одного готовы забрать, за ним вечером придет женщина. Выставка проходит один день», - сказала Гилод.

Она отметила, что особым спросом пользуются одноцветные котики.

«Сейчас мы используем все средства для того, чтобы пристроить котят. Выставляем объявления на разных сайтах, в соцсетях. Перед тем, как отдать котика мы оформляем договор и обмениваемся контактами с человеком. Если чуть позже выясняется, что котику плохо или у хозяина появилась аллергия, мы его забираем обратно в приют», - объяснила Лиля Гилод.