РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Власти подмосковного Подольска начали устанавливать запирающие устройства на окнах в квартирах нуждающихся и неблагополучных многодетных семей, всего охватят более 200 семей, сообщается на сайте администрации округа.

В летний период наблюдается увеличение количества случаев падения малолетних детей из окон. Администрация Подольска при поддержке предприятий и депутатов городского совета приступила к установке запирающих устройств на окнах в квартирах, в которых проживают многодетные семьи. Акция проходит в рамках программы «Безопасное детство».

«Чтобы обезопасить детей, принято решение установить запирающие устройства на окнах в квартирах многодетных семей, которые состоят на учете в Подольском городском центре социальной помощи семье и детям и в комиссии по делам несовершеннолетних. В ближайшее время акцией планируется охватить более 200 семей. В дальнейшем список будет формироваться по мере поступления заявок», - сказала заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

Также специалисты учреждений по работе с молодежью администрации округа в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасное детство» проводят акцию по раздаче в скверах, парках, на детских площадках информационных буклетов для родителей «Открытое окно — опасность для ребенка».

Самый надежный способ защитить своего ребенка от беды – не открывать окна настежь и установить на окна замки. В настоящее время выбор блокирующих механизмов велик, они доступны по цене и просты в установке.

«Это простейший механизм с ключом. Установить его может практически любой человек, имея в арсенале шуруповерт или обычную отвертку. Крепится устройство на створку и раму четырьмя саморезами. При его закрытии блокируется поворотное (распашное) открывание окна, но «откинутое» открывание возможно. Ценник на такие замки – от 100 рублей и выше», — сказал сервисный инженер компании по установке оконных систем Григорий Евстигнеев.

В числе первых, к кому приехал специалист для установки на окна запирающих устройств, - Зита Клюгина. В ее семье воспитывается трое несовершеннолетних детей.

«Самому младшему ребенку три года, остальным шесть и 12 лет. Они очень любознательные, как и все дети. Всегда очень переживаю за их безопасность, ведь мы живем на пятом этаже. Теперь мне будет намного спокойнее, хотя терять бдительность с юными непоседами все равно нельзя», — сказала Клюгина.