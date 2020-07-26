РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В Подольском роддоме 30-летней женщине провели сложную лапараскопическую операцию по удалению доброкачественной опухоли и спаек от предыдущего хирургического вмешательства, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольском роддоме в 1-м гинекологическом отделении врачи сделали консервативную миомэктомию лапароскопическим доступом. У нерожавшей женщины 30 лет удалили перешеечный миоматозный узел диаметром восемь сантиметров.

«Ситуация осложнилась тем, что раннее пациентка была оперирована по поводу деструктивного аппендицита, разлитого перитонита. У женщины был выраженный спаечный процесс с вовлечением петель тонкого кишечника. Все спайки разъединили», - говорится в сообщении.

Теперь врачи ждут эту женщину для сохранения беременности. ⠀