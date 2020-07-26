РИАМО - 26 июл. После укрупнения и объединения школ качество образования в столице стало лучше, сообщил в воскресенье руководитель управления развития кадрового потенциала департамента образования Москвы Илья Новокрещенов.

«Мы видим, что, по результатам международных исследований, качества образования, качество образования московских школьников выросло», - заявил Новокрещенов в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, большие школы дали ученика больше возможностей в получении более качественного образования. В частности, появилась возможность для организации большего числа профилей в старших классах. Кроме того, у детей повысились шансы встретить «своего» учителя, который может заинтересовать и увлечь ребенка изучением своего предмета.

«Дело не только в том, что у нас огромное количество победителей Всероссийской олимпиады школьников и других олимпиад. А дело в том, что разрыв между самыми результативными ребятами и самыми нерезультативными <...> у нас один из самых коротких в мире», - добавил Новокрещенов.