РИАМО - 26 июл. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил офицеров, мичманов, старшин, матросов и ветеранов с Днем военно-морского флота, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

«Россия уверенно сохраняет статус ведущей морской державы. Наш военно-морской флот – гарант безопасности, мира и стабильности. Наши моряки достойно несут службу, выполняют сложные боевые задачи, показывают высокие результаты в учениях и миротворческих миссиях», — сказал Шапошников.

Он добавил, что в День ВМФ на всех флотах от Балтики до Тихого океана под Андреевским флагом выходят на морские парады корабли, и подчеркнул, что он гордится защитниками морских рубежей нашей Родины.

Спикер Мосгордумы отметил, что героизм и отвагу русских военных моряков уважают и чтут во всем мире.

«Вы с честью продолжаете славный путь своих дедов и прадедов, храните память об их храбрости и стойкости, свято чтите флотские традиции», — подчеркнул Шапошников.

Он пожелал морякам крепкого здоровья, мира, успехов в службе, спокойных боевых дежурств и надежного семейного тыла.