РИАМО - 26 июл. За минувшие сутки в 18 округах Подмосковья не выявили ни одного случая заражения коронаиврусом, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с Covid-19.

Так, ни одного случая инфицирования не зафиксировано в городских округах Бронницы, Власиха, Волоколамск, Дзержинский, Долгопрудный, Звездный городок, Кашира, Котельники, Красноармейск, Лосино-Петровский, Лотошино, Лыткарино, Молодежный, Озеры, Черноголовка, Пущино, Рошаль и Электрогорск.

Всего за сутки в Московской области выявили 144 случая коронавирусной инфекции.

В Домодедове и Красногорске выявили по 11 случаев инфицирования, в Сергиево-Посадском округе — восемь, а в Серпухове и Богородском округе — по семь.

Также по шесть случаев инфицирования зафиксировали в Балашихе, Королеве, Одинцовском округе и Подольске, по пять — в Воскресенске, Наро-Фоминском округе, Павловском Посаде, по четыре — в Дмитровском и Можайском округах, Дубне и Химках.

В Жуковском, Истре, Пушкинском округе, Реутове и Ступине выявили по три случая Covid-19, а в Лобне, Луховицах, Люберцах, Раменском округе, Щелкове и Электростали — по два.

По одному случаю коронавируса за сутки зафиксировали в Егорьевске, Зарайске, Ивантеевке, Клину, Коломне, Краснознаменске, Ленинском и Орехово-Зуевском округах, Мытищах, Протвине, Рузском округе, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Талдоме, Фрязине, Чехове, Шатуре и Шаховской.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- В 18 округах Подмосковья не выявили ни одного случая заражения коронаиврусом.

- За минувшие сутки в Московской области скончались от коронавирусной инфекции пять человек, за весь период пандемии скончались 1 094 пациента.

- 144 случая Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.