РИАМО - 26 июл. Заболевание гриппом начинается с высокой температуры, до 40 градусов, слабости и ломоты, а коронавирус может протекать абсолютно по разному, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена», — сказал Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что часто коронавирус протекает бессимптомно, при этом у пациентов наблюдаются серьезные поражения легочной ткани. Бывает и так, что пациент тяжело болеет, но пневмонии у него нет.

«Здесь сравнивать с гриппом не совсем корректно», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что у гриппа есть четкие симптомы, как резкое повышение температуры, ломота, слабость. А если у человека пропало обоняние или чувство вкуса, то эти симптомы характерны для Covid-19.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- В 18 округах Подмосковья не выявили ни одного случая заражения коронаиврусом.

- За минувшие сутки в Московской области скончались от коронавирусной инфекции пять человек, за весь период пандемии скончались 1 094 пациента.

- 144 случая Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.