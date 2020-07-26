РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. На двух энергообъектах подмосковного Подольска 27 и 29 июля возможны отключения электричества из-за плановых работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обсуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Отключение электричества планируется из-за техобслуживания оборудования 27 июля в деревне Потапово на улице Восточная. Также 29 июля запланировано техническое обслуживание энергообъекта в СНТ «Энергетик».