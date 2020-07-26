РИАМО - 26 июл. В столице по улице Южнобутовская, дом 29 произошло возгорание в квартирах на пятом и шестом этажах, пожарные спасли трех человек, из них одного ребенка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Сведений о пострадавших не поступало», — отмечается в материале.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 12:28. Возгорание произошло на пятом этаже на балконе и частично в комнате, а также на балконе шестого этажа 10-этажного жилого дома. Площадь возгорания составила семь квадратных метров.

В 13:09 пожар был потушен.