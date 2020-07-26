РИАМО - 26 июл. В Московской области за минувшие сутки выявили 144 случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

С начала пандемии коронавируса в Московской области зафиксировано 62 753 случая инфицирования. За все время от Covid-19 скончались 1 094 человека. Кроме того, выздоровели и выписались 45 252 человека, только за последние сутки выздоровели 248 пациентов с Covid-19.

В Подмосковье за время эпидемии более миллиона жителей прошли ПЦР-исследование на определение Covid-19.

В регионе поэтапно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако для профилактики коронавирусной инфекции в общественных местах региона сохраняется масочный режим.

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Текстовая трансляция

26 ИЮЛЯ

- За минувшие сутки в Московской области скончались от коронавирусной инфекции пять человек, за весь период пандемии скончались 1 094 пациента.

- 144 случая Covid‑19 выявили в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования превысило 62,7 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За прошедшие сутки 248 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. За весь период эпидемии в регионе вылечились от Covid-19 более 45 тысяч пациентов.

- Еще у 683 жителей Москвы диагностирован Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 237 947 случаев инфицирования.

- Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 306 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 174,5 тысяч человек.

- За прошедшие сутки в столице скончались девять человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 398 челвоек.