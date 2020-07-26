РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске три дня назад пропал 52-летний мужчина, у него может быть потеря памяти, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Павел Мурашов 1967 года рождения, деревня Пузиково в Подольске. Он 23 июля ушел в лес и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи! Возможна потеря памяти», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 188 сантиметров, он нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в серую куртку, зеленые брюки, резиновые сапоги болотного цвета, черную вязаную шапку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 112 или 8 (800) 700-54-52. Нужна помощь добровольцев для розыска.