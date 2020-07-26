РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Детскую поликлинику на улице Ленинградская в подмосковном Подольске откроют в сентябре, взрослую поликлинику по тому же адресу и детскую на улице Ульяновых в начале 2021 года, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В Подольске 25 июля прошло рабочее совещание главы округа с министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой. По его итогам приняли ряд решений.

«Новая детская поликлиника на улице Ленинградская начнет работать в сентябре – этот срок необходим для оснащения объекта оборудованием и лицензирования. Взрослая поликлиника на Ленинградской потребует более продолжительного срока для поставки оборудования, так как на первом этаже спланировано размещение травмпункта, и после лицензирования сможет начать работу с нового 2021 года. Это серьезно разгрузит поликлинику №1 на улице Кирова, сделает медицинскую помощь для жителей Юбилейного и Юго-западного микрорайонов более доступной», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что в здании детской поликлиники-новостройки на улице Ульяновых необходимо выполнить определенный объем дополнительных работ в рамках современных требований Роспотребнадзора и поставить оборудование, укомплектовать штаты. Она также начнет работу с нового 2021 года.