РИАМО - 26 июл. Провайдеры начали повышать цены на архивные тарифы на домашний интернет и ТВ, по мнению экспертов, так операторы стимулируют россиян переходить на новые тарифы, пишет в воскресенье газета «Известия».

«С одной стороны, мы видели резкий всплеск роста трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления. Они стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент», — сказал представитель компании «Вымпелкоме».

В компании отметили, что во время пандемии предоставляли пользователям льготный или вовсе бесплатные услуги.

Информация о повышение тарифов «Вымпелкома» находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе.

Также повысили свои тарифы «ЭР-Телеком» и МТС. С 1 августа увеличится плата для пользователей «Акадо». Рассматривают возможность повышения тарифов в «Ростелекоме».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что, повышая старые тарифы, операторы стимулируют россиян переходить на новые тарифы. Компания прогнозирует рост цен на интернет и ТВ на 12-15% в 2020 году. На увеличение цен влияют инфляция, курса рубля, затраты на исполнение «закона Яровой» и закона об устойчивом интернете, уточник Кусков.

Эксперт добавил, что в этом году на рост стоимости тарифов повлияла пандемии: пользователи стали потреблять больше трафика. Она не исключил, что цены на тарифы на интернет и ТВ могут вырасти и на 20%.

По данным аналитического агентства iKS-Consulting, оплата ТВ и доступа в Интернет для россиян может увеличиться на 10-15% в текущем году.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин подчеркнул, что новые предложения хоть и дороже, но чаще всего дают пользователям больше услуг. По его мнению, цены растут из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры. Также операторы покупают часть контента для ТВ за рубежом, а из-за ослабления рубля он дорожает.