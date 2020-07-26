РИАМО - 26 июл. Международный юношеский матч по русским шашкам между Московской областью и представителями Минска прошел 25 июля на платформе «Гамблер» в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Федерации шашек Московской области.

Всего в матче приняли участие 24 юниора разных возрастов. Соревнования прошли в равной борьбе, победу одержала команда из Подмосковья со счетом 38,5-33,5.

«При этом в младших возрастах турнира сильнее оказались шашисты из Московской области, а в старших - победили ребята из Беларуси», - говорится в сообщении.

Лучший индивидуальный результат в старших возрастах показал международный мастер из Минска Алексей Куница, набравший 5.5 очков из 6 возможных. В младших возрастах лучший индивидуальный результат у Дмитрия Баранова из Ступина, который выиграл у всех шести соперников.

Сборную Подмосковья представляли Сергей Королев (Ступино), Ксения Кузнецова (Королев), Дмитрий Колосов (Королев), Елизавета Косенкова (Ступино), Иван Илясов (Щелково), Юлия Шаманина (Щелково) , Дмитрий Баранов (Ступино), София Сычева (Щелково), Андрей Фефелов (Ступино), Полина Оксененко (Щелково), Георгий Сухович (Щелково), Полина Дольникова (Электросталь).