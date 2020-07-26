РИАМО - 26 июл. Формирование городских округов в Московской области позволило сдержать рост тарифов на ЖКХ, а также заморозить тарифы на ряд коммунальных услуг в период пандемии, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам удалось это сделать <...> благодаря преобразованию в городские округа. Где-то стали меньше платить за воду, где-то за тепло. <...> Мы заморозили взносы на капремонт, когда была пандемия. В ряде территорий освободили от уплаты за вывоз мусора», — сказал Воробьев в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор добавил, что в этом году удалось максимально сдержать рост тарифов ЖКХ. Их рост составил порядка 2%.