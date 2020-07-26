РИАМО - 26 июл. На предстоящей неделе в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура в среду поднимется до плюс 30 градусов тепла, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели столичный регион окажется в теплом секторе далекого циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ближайшей ночью плюс 12- плюс 17 градус тепла, днем плюс 23 - плюс 28», - рассказал собеседник агентства.

По словам синоптика, во вторник регион останется в теплом секторе циклона. Погода будет облачной с прояснениями. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Температура ночью составит плюс 12 - плюс 17, а днем — плюс 24 - плюс 29 градусов.

«Среда будет самым теплым днем на предстоящей неделе. При переменной облачности местами пройдут короткие дожди. Температура воздуха ночью плюс 13 - плюс 18, днем плюс 25 - 30», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в четверг регион начнет ощущать приближение холодного атмосферного фронта. Будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью плюс 14 - плюс 19, днем плюс 22 - плюс 27 градусов.

Самым холодным днем станет пятница. Ожидается плюс 10 - плюс 15 градусов ночью, и плюс 19 - плюс 24 в дневные часы.

«В выходные по предварительному прогнозу <...> на смену циклону будет постепенно выходить очаг повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, в субботу местами небольшие дожди, в воскресенье без осадков», - рассказал синоптик.

Он добавил, что ночью на воскресенье будет плюс 9 - плюс 14, а в дневные часы плюс 20 - плюс 25 градусов.